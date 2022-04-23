Спикер Пентагона Джон Кирби говорит, что не следует ожидать новых заявлений о долгосрочной помощи на переговорах.

Кстати ЕС планирует ввести 6-й пакет санкций против России на следующей неделе, – Politico

Он говорит, что на переговоры не идут с предварительно подготовленным набором решений.

Кто приедет на переговоры

Кирби добавил, что более 40 стран пригласили на переговоры. При этом речь идет не только о странах-членах НАТО. В них будут участвовать и государства вне Альянса.

Отметим, что глава Пентагона США Ллойд Остин проведет ряд встреч с участниками Консультационной группы по обороне Украины. Это произойдет 26 апреля на базе Рамштайна в Германии.

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