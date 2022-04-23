Речник Пентагону Джон Кірбі каже, що не слід очікувати на нові заяви про довгострокову допомогу на переговорах.

До речі ЄС планує запровадити 6-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня, – Politico

Він каже, що на переговори не йдуть із заздалегідь підготовленим набором рішень.

Хто приїде на переговори

Кірбі додав, що понад 40 країн запросили на переговори. При цьому мовиться не лише про країни-члени НАТО. У них братимуть участь і держави поза Альянсом.

Зауважимо, очільник Пентагону США Ллойд Остін проведе низку зустрічей з учасниками Консультаційної групи з оборони України. Це відбудеться 26 квітня на базі Рамштайн в Німеччині.

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