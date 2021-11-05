Проте місто, як виявилося, багате не тільки на сири, але й на набої. Мовиться про патрони до українських гранатометів.

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У Шостці випускають гранати

Я спочатку був на війні кулеметником, але потім так уже вийшло, що став старшим стрільцем. Старший стрілець відрізняється від просто стрільця тим, що на його автоматі є підствольний гранатомет ГП-25.

Зауважте! У 2014 році гранати до цього гранатомета були в необмеженій кількості. На складах їх було безліч.

З 2015 року наші "братні сусіди" почало планово підривати військові склади України. Вони завдали збитків на, як мінімум, 315 мільйонів гривень. Саме тому створили дефіцит певних видів набоїв, зокрема, гранат до ГП-25.

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У світі всього 13 країн, які можуть самостійно, від початку і до кінця, зробити таку гранату. Віднедавна Україна поповнила цей список держав і стала 14 країною, яка здатна на це.

Тут не обійшлось без Шостки. Саме на заводі "Імпульс" у Шостці почали випускати розроблені конструкторами нові гранати для гранатометів.

Це дуже добре, що за часи незалежності ми нарешті почали створювати власне виробництво боєприпасів. Зробили для того, щоб не бути залежними від радянських складів та наших недоброзичливих сусідів зі Сходу.

Для чого призначені гранати

Ще одна хороша новина полягає в тому, що у лютому 2020 року на озброєння Збройних сил України прийняли ручні термобаричні гранати РГТ-27С та РГТ-27С2.

Вони призначені для комбінованого ураження живої сили противника в укриттях різного типу та на відкритій місцевості. Під час вибуху граната створює на 4 секунди вогняну хмару об'ємом 13 кубічних метрів. Там температура сягає 2500 – 3000 градусів.

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Це дозволяє не лише знищувати живу силу ворога, але і виводити з ладу легкоброньовану техніку. Гранати розробила українська приватна науково-виробнича фірма "Адрон".



Гранати для озброєння / Фото Ukrainian Military Pages

Як розвивається світ в озброєнні

Я паралельно вирішив подивитися, як рухається світ в питаннях озброєння і що є новенького в цій темі. Інформації я знайшов дуже багато і це не радує, бо якщо світ починає вкладати гроші в озброєння, то це не дуже добрий знак. Я обрав декілька цікавих розроблень, якими поділюся з вами.

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Усі знають, що Україна закупила у Туреччині ударні безпілотники Bayraktar. Як заявив турецький міністр закордонних справ країни, їх не можна називати турецькими. Це сталося після того, як їх застосували на Донбасі та після того, як росіяни почали верещати з цього приводу.

Bayraktar у порівнянні з новим дроном Aksungur є дитячою забавкою.

Новий бойовий дрон розробили всього за 18 місяців. Він створений на базі вже чинного розвідувального дрона АНКА, але має більш потужні характеристики та ширший спектр застосування.

Ударний безпілотник призначений для розвідки, спостереження та ураження цілей противника. Зокрема, в зоні непрямої видимості. Підіймальна вага вражає – 750 кілограмів. Максимальна тривалість польоту – до 50 годин.

Цей "малюк" є дуже вагомим аргументом для будь-якої наземної цілі. Особливо, коли він озброєний різноманітними ракетами турецького виробництва.



На Донбасі застосували турецький безпілотник Bayraktar / Фото Міноборони

Інше турецьке розроблення теж вражає. Вони створили гранатомет, який може використовувати гранати різного калібру. Якщо ви не розумієте, про що мовиться, то я поясню.

Для українського підствольного гранатомета ГП-25 підходять винятково гранати калібру 40 міліметрів. Розроблення Туреччини ж дозволяє стріляти кількома типами гранат калібрів 40 на 46 міліметрів, а також 40 на 51 міліметрів.

Сухопутний бойовий робот

Найсильніша армія планети вже дуже скоро може отримати сухопутного бойового робота. Машина масою понад 3000 кілограмів може нести до 3250 кілограмів корисного навантаження. Максимальна швидкість EMAV-MCA становить 72 кілометри на годину.



Озброєння машини EMAV-MCA​ / Фото Defence Blog

Роботизовану платформу EMAV-MCA розробила компанія Pratt Miller. Вона отримала від компанії Bushmaster 72 міліметрів гармату і набої різного типу. У мене аж мурашки по шкірі йдуть.

Просто уявіть собі цей мінітанк, який несеться зі швидкістю 60 кілометрів на годину. Потім же веде прицільний вогонь, фугасними снарядами по піхоті супротивника чи легкоброньованому транспорту.

"Підводний автобус" для бійців

Я залишив смачненьке на десерт. Це британський прототип судна під назвою Victa. Він належить до класу плавучих засобів типу diver delivery unit. Судно поєднує переваги швидкісного катера і "підводного автобуса" для бійців спецпризначення. Також воно може швидко переходити з надводного положення в підводне.



Судно має швидкість катера / Фото Marine Traffic

Така собі швидке доставлення бійців ССО до кораблів або берегів ворога. Британці орієнтуються у війні на воді, як ніхто. Острівна країна ще донедавна була найбільшою імперією світу за весь час існування людства. Світ не зупиняються у своєму розвитку.

Звичайно, мені хотілося б розповідати не про розроблення того, що має вбивати. А, наприклад, космічні місії, які роблять разом усі країни планети, діляться технологіями та хочуть дружити й зростати разом.

На жаль, поки що ми живемо в реальності, де наші сусіди бачать нас або мертвими, або захопленими й поневоленими. Це не дає нам великого простору для компромісу.