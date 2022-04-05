Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по области били не только танками и артиллерией.

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Оккупанты гатили по Харьковщине из разнообразного оружия

Так, за минувшие сутки Харьковщину обстреляли 54 раза. Русские наемники использовали все, что было в их арсенале.

Область обстреливали из артиллерии, минометов, танков, а также РСЗО. В результате вражеских атак пострадали районы Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачей, Барвенково, а также Чугуев.

К сожалению, вражеские атаки разрушили не только здания и дома. Они еще и унесли жизни мирного населения.

Так, в Харькове и районе от ударов оккупанта погибли 4 человека, еще трое травмированы.

В Чугуевском районе русские наемники унесли жизни еще двух горожан, пятеро ранены.

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