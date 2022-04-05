Як розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, по області били не лише танками й артилерією.

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Окупанти гатили по Харківщині з різноманітної зброї

Так, за минулу добу Харківщину обстріляли 54 рази. Російські найманці використовували все, що було у їхньому арсеналі.

Область обстрілювали з артилерії, мінометів, танків, а також РСЗВ. внаслідок ворожих атак постраждали райони Салтівки, П'ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, а також Чугуїв.

На жаль, ворожі атаки поруйнували не лише будівлі та оселі. Вони ще й забрали життя мирного населення.

Так, у Харкові та районі від ударів окупанта загинули 4 людей, ще троє травмовані.

У Чугуївському районі російські найманці забрали життя ще двох містян, п'ятеро поранені.

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