Такое решение страна приняла из-за "однозначно злодейского" вторжения в Украину. Теперь возобновить отношения с Москвой обещают, если она проявит "любовь к человечеству".

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Солидарность с Украиной

Микронезия – это крошечная страна в Тихоокеанском архипелаге. Там заявили, что решили разорвать отношения с Россией, потому что солидарны с Украиной, которая поступила так же. Теперь Микронезия призывает к такому шагу и других.

Дипломатические отношения между двумя странами разорваны. Украина испытала насильственное и безосновательное вторжение России. Хотя это может быть малым утешением, народ и правительство Микронезии поддерживают ваш суверенитет и поддерживают ваше право на существование,

– заявил президент Давид Пануэлло.

Он также назвал российское вторжение "неоправданным и жестоким нападением", которое его страна рассматривает как "однозначно злодейское и вызывающее высшую форму презрения".

По словам Пануэло, его страна возобновит дипломатические отношения с Россией только тогда, когда последняя продемонстрирует реальную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству и любви в нашем общем человечестве.

Он добавил, что у его народа "нет вражды к народу России".