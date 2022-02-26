Таке рішення країна прийняла через "однозначно лиходійське" вторгнення в Україну. Тепер відновити відносини з Москвою обіцяють, якщо вона виявить "любов до людства".
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Солідарність з Україною
Мікронезія – це крихітна країна в Тихоокеанському архіпелазі. Там заявили, що вирішують розривати стосунки з Росією, бо солідарні з Україною, яка вчинила так само. Тепер Мікронезія закликає до такого кроку й інших.
Дипломатичні відносини між нашими двома країнами розірвані. Україна зазнала насильницького і безпідставного вторгнення Росії. Хоча це може бути мало втіхою, народ і уряд Мікронезії підтримують ваш суверенітет і підтримують ваше право на існування,
– заявив президент Давид Пануело.
Він також назвав російське вторгнення "невиправданим і жорстоким нападом", який його країна розглядає як "однозначно лиходійський і викликає найвищу форму презирства".
За словами Пануело, його країна відновить дипломатичні відносини з Росією лише тоді, коли остання продемонструє реальну прихильність миру, дружбі, співпраці та любові в нашому спільному людстві.
Він додав, що його народ "не має ворожнечі до народу Росії".
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