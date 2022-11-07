Соответствующую информацию рассказал украинский дипломат и экс-посол Украины в Австрии Александр Щерба в эфире телемарафона "Единые новости". Он также отметил, что 24 февраля Россия ударила в спину не только Украине, но и тем, кто давал Кремлю кредит доверия.

Читайте также А что произошло: в Херсоне прекратили вещание пропагандистские телеканалы

У Путина есть еще одна "армия"

Александр Щерба заявил, что у российского диктатора до 24 февраля в Европе была целая "армия". По словам экс-посла:

в первую очередь это был бизнес, влюбленный в Россию. Там ведь можно было зарабатывать деньги, договорившись только с представителем Путина и отмывать заработки себе в карман;

из этого произрастала лоббиская армия российских интересов, которая после 24 февраля очень демотивирована.

Бывший посол Украины в Австрии рассказал, что Владимир Путин очень рассчитывает повышением цен на энергоносители в Европе давить на Украину, чтобы принудить ее к "миру".

Это план Путина безусловно. Он на это очень рассчитывает. Он рассчитывает на беспорядки на улицах, на приход к власти каких-то абсолютно пропутинских представителей политического класса,

– объяснил Щерба.

Он добавил, что не видит, чтобы план российского диктатора срабатывал. Ведь в западных обществах есть всеобщее понимание, что Россия ведет войну против Запада, в которой Европа и Украина будут мерзнуть, наше государство будет истекать кровью и терять свой экономический потенциал.

На Западе появляется ощущение совместной войны с Украиной против России

Поэтому ощущение совместной войны все же у большинства появляется. И поэтому я убежден, что на уровне сознательных людей это (план Путина – 24 канал), не сработает,

– заявил посол.

Также Александр Щерба напомнил, что у российского диктатора также есть еще одна "армия" на Западе – это антиваксеры. По данным экс-посла:

они не воспринимают того, что им говорят медиа и собственные правительства, однако почему-то верят Владимиру Путину;

и их слабость в том, что это в основном это не очень умные люди, в основном фрики. Их оказывается достаточно много в западном обществе и в нашем.

Они (говорится о Кремле – 24 канал) рассчитывают на это, но я не верю, что это сработает,

– подытожил дипломат.

Заметьте Наступит день и она будет сидеть в Гааге: украинцы возмущены постом Симоньян об "Оксанах и Киеве"

Маразматическим заявлениям России уже не верят: последние новости

Владимир Путин 4 ноября издал очередной маразм о том, что якобы Венгрия, Румыния и Польша также могут иметь "территориальные претензии" к Украине. Более того, диктатору в бункере показалось, что эти страны "покушаются" на западные регионы.

В ответ на заявление Путина в венгерском МИД опровергли слова диктатора. Также отметили необходимость прекратить огонь и якобы прибегнуть к "мирным переговорам".

В МИДе Румынии сказали, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и купили американские истребители F-16.

В Польше сказали прямо, что слова Владимира Путина – безумие. Представитель координатора польских спецслужб и правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин пояснил, что слово "опять взяли старые из бункера".

Смотрите также – чем сейчас кичится пропаганда России: видео