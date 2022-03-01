Об этом в эфире 24 канала рассказал Федор Вениславский, представитель комитета по безопасности Украины.

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Он отметил, что украинская разведка давала информацию о количестве балитических ракет противника. Их было примерно 100 – 200 на всю Россию. В то же время ракет "Искандер" было немного больше.

Но все равно: это не тысяча, это сотни. Поэтому, конечно, они свои ресурсы теми авиаударами, которые они наносили по Украине, точно истощились.

– добавил Вениславский.

Как отметил эксперт, у врагов крайне ограниченные запасы вооружения. В то же время сделать новое оружие они не могут, потому что получили экономическую блокаду. В частности получили вето на поставку любых средств, которые могут быть использованы для производства оружия.

По информации Вениславского из собственных источников, враги уже достают свои стратегические запасы оружия, которые были законсервированы. Сейчас россияне пытаются их "поставить в строй", чтобы иметь хоть каким-то образом как продолжать войну.

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