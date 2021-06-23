Об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия "Метинвеста" сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Больше всего здесь смущает предполагаемая непредсказуемость наших законодателей. Практически нет стабильного климата для отрасли, чтобы мы могли планировать долгосрочные инвестиции, которые окупаются 7 – 10 лет,

– сказал он.

Также он сказал, что смущает то, что эта инициатива вводится без просчета последствий для отрасли, страны и без обсуждения с представителями отрасли.

Рыженков отметил, что в последний раз рентная ставка повышалась меньше года назад. Но еще не поздно внести изменения в законодательную инициативу и учесть как интересы государства по наполнению бюджета, так и отраслевых компаний.

Генеральный директор "Метинвеста" считает, что принимая законодательные изменения, следует обратить внимание на практики, которые действуют во всем мире.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Эксперты считают, что инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.