Про це на пресконференції з нагоди п'ятнадцятиріччя "Метінвесту" повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

Найбільше тут бентежить передбачувана непередбачуваність наших законодавців. Практично немає стабільного клімату для галузі, щоб ми могли планувати довгострокові інвестиції, які окупаються 7-10 років,

– сказав він.

Також він сказав, що бентежить те, що ця ініціатива вводиться без прорахунку наслідків для галузі, країни і без обговорення з представниками галузі.

Риженков зазначив, що востаннє рентна ставка підвищувалася менше року тому. Але ще не пізно внести зміни в законодавчу ініціативу і врахувати як інтереси держави щодо наповнення бюджету, так і галузевих компаній.

Генеральний директор "Метінвесту" вважає, що приймаючи законодавчі зміни слід звернути увагу на практики, які діють у всьому світі.

Як повідомлялось раніше, Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету. Документом пропонується підвищити ставки податків, зокрема, плати за використання води і лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь і низку інших податків.

Експертів вважають, що ініціативи влади України щодо збільшення податкового навантаження на економіку суперечать заявленим планам щодо прискорення економічного зростання.