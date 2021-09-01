Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист "Украинской правды" Роман Кравец. По его словам, Марченко участвует в переговорах с миссией Международного валютного фонда, и чтобы не помешать получению нового транша, министра оставят на должности.

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"Думаю, что его уже не успеют "снять", потому что за несколько недель приезжает миссия МВФ", – подчеркнул Кравец.

Марченко остается

По информации журналиста, в Украине будут проблемы с выполнением бюджета. Дополнительно общество возмутили посты Марченко о том, что людям, которым сейчас 35 лет "не светит" пенсия.

"Это точно не украшает власть и не нравится властным мужам. У меня пока нет информации, что решение по нему приняли. Он пока остается на своем месте", – пояснил Кравец.

Заявления пошатнули позицию

Журналист получил инсайдерскую информацию от окружения Марченко еще в начале августа 2021 года. Сейчас его решили оставить, поэтому украинцы могут лишь наблюдать за ситуацией с этим и еще 2 "проблемными" министрами.

"На самом деле, такие заявления, которые он сделал о пенсионном возрасте, немного пошатнули его позицию", – добавил Кравец.

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