Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст "Української правди" Роман Кравець. За його словами, Марченко бере участь у переговорах з місією Міжнародного валютного фонду, і щоб не завадити отриманню нового траншу, міністра залишать на посаді.

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"Думаю, що його вже не встигнуть "зняти", тому що за кілька тижнів приїжджає місія МВФ", – наголосив Кравець.

Марченко залишається

За інформацією журналіста, в Україні будуть проблеми з виконанням бюджету. Додатково суспільство обурили пости Марченка про те, що людям, яким зараз за 35 років, "не світить" пенсія.

"Це точно не прикрашає владу і не подобається владним мужам. У мене поки немає інформації, що рішення по ньому прийняли. Він поки що залишається на своєму місці", – пояснив Кравець.

Заяви похитнули позицію

Журналіст отримав інсайдерську інформацію від оточення Марченка ще на початку серпня 2021 року. Наразі його вирішили залишити, тож українці можуть лише спостерігати за ситуацією із цим та ще 2 "проблемними" міністрами.

"Насправді, такі заяви, які він зробив про пенсійний вік, трохи похитнули його позицію", – додав Кравець.

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