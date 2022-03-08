Вадим Бойченко – мэр города – заявил, что Мариуполь умоляет закрыть небо над Украиной. Это не вернет к жизни Таню, но поможет защитить десятки тысяч детей в разных уголках Украины.

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Мы также кричим, что есть силы, чтобы мировое сообщество приняло решение о закрытии неба над Украиной. Это не вернет нашу милую Таню, но сможет защитить тысячи детских жизней в Украине,

– подчеркнул Бойченко.

Мэр отметил, что в 1,5 тысячах километров от Мариуполя в Варшаве или Будапеште, Мюнхене или Париже дети идут в школу. Между тем малышей Мариуполя безжалостно и цинично лишили такой возможности.

Бойченко напомнил, что у детей Мариуполя отняли мирное детство. Однако их мирное будущее еще не поздно спасти. Мариуполь нужно деблокировать. Необходимо немедленно создать гуманитарный коридор и спасти полмиллиона местных жителей.

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