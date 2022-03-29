Об этом рассказала журналистка 24 канала Дария Кудимова, которая сейчас находится в Стамбуле.

К теме Сложные переговоры о мире, – Подоляк рассказал детали диалога между Украиной и Россией в Стамбуле

Российских журналистов отделили

Российские журналисты, которые озвучивают пропаганду Кремля, тоже работают на переговорах, однако украинские журналисты их не видели.

Мы их не видим, к счастью, потому что это было бы очень сложно. Нас разъединили, мы не знаем, в каком именно они месте… Не могу сказать, что их изолировали от других, это, на мой взгляд, такие меры безопасности, чтобы украинским журналистам было комфортно работать,

– говорит Дарья Кудимова.

А вот международные журналисты, по ее словам, ждут прямо на улице, там они обустроят импровизированные съемочные площадки. Ведущая 24 канала добавила, что на турецких телеканалах тоже главный вопрос – это переговоры между Украиной и Россией.

Какие вопросы поднимает Украина на переговорах

К журналистам подошли представители украинской делегации и рассказали, что сейчас обсуждается на переговорах.

Как отметил Михаил Подоляк, вопрос №1 – это гарантия безопасности для Украины на международном уровне.

на международном уровне. Вопрос №2 – это прекращение огня для гуманитарных коридоров. Так как из некоторых городов нельзя эвакуировать людей или довезти им гуманитарную помощь.

Так как из некоторых городов нельзя эвакуировать людей или довезти им гуманитарную помощь. Вопрос №3 – это обращение с военнопленными. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что юристы будут тщательно заниматься теми военными преступлениями, которые уже произошли, чтобы наказать виновных.

Подоляк добавил, что речь идет о расследовании преступлений как с российской, так и с украинской стороны.

Детали от Дарьи Кудимовой по поводу переговоров в Стамбуле:

К слову, встреча проходит в президентском дворце Долмабахче, она началась чуть позже 10:00. Стороны не пожали друг другу руки. Украинская делегация пришла первой. Когда приехали россияне, то украинцы с ними даже не поздоровались.

Добавим, что украинскую делегацию представляют Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк, Андрей Костин, Кирилл Тимошенко, Рустем Умеров, Николай Точицкий.

Интересно – Украинская делегация рассказала, какие вопросы обсуждают с Россией: