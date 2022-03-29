Про це розповіла журналістка 24 каналу Дарія Кудімова, яка зараз перебуває у Стамбулі.

До теми Важкі переговори про мир, – Подоляк розповів деталі діалогу між Україною і Росією у Стамбулі

Російських журналістів відокремили

Російські журналісти, які озвучують пропаганду Кремля, теж працюють на переговорах, проте українські журналісти їх не бачили.

Ми їх не бачимо, на щастя, бо це було б дуже складно. Нас роз’єднали, ми не знаємо, в якому саме вони місці… Не можу сказати, що їх ізолювали від інших, це, на мою думку, такі собі заходи безпеки, щоб українським журналістам було комфортно працювати,

– каже Дарія Кудімова.

А от міжнародні журналісти, за її словами, чекають просто на вулиці, там вони облаштувати імпровізовані знімальні майданчики. Ведуча 24 каналу додала, що на турецьких телеканалах також головне питання – це переговори між Україною та Росією.

Які питання піднімає Україна на переговорах

До журналістів підійшли представники української делегації та розповіли, що зараз обговорюється на переговорах.

Як наголосив Михайло Подоляк, питання №1 – це безпекова гарантія для України на міжнародному рівні.

на міжнародному рівні. Питання №2 – це припинення вогню для гуманітарних коридорів. адже з деяких міст не можна евакуювати людей чи довезти їм гуманітарну допомогу.

для гуманітарних коридорів. адже з деяких міст не можна евакуювати людей чи довезти їм гуманітарну допомогу. Питання № 3 – це поводження з військовополоненими. У Генштабі ЗСУ наголосили, що юристи будуть ретельно займатися тими військовими злочинами, які вже відбулися, щоб покарати винних.

Подоляк додав, що мова йде про розслідування злочинів як з російської, так і з української сторони.

Деталі від Дарії Кудімової щодо переговорів у Стамбулі:



До слова, зустріч проходить у президентському палаці Долмабахче, вона розпочалася трохи пізніше ніж о 10:00. Сторони не потиснули руки одне одному. Українська делегація прийшла першою. Коли ж приїхали росіяни, то українці з ними навіть не привіталися.

Додамо, що українську делегацію представляють Давид Арахамія, Олексій Резніков, Михайло Подоляк, Андрій Костін, Кирило Тимошенко, Рустем Умеров, Микола Точицький.

Цікаво – Українська делегація розповіла, які питання обговорюють із Росією: