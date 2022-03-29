Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, який бере участь в українсько-російських перемовинах, розповів деталі про зустріч сторін у Туреччині 29 березня.
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Подоляк назвав переговори України й Росії важкими
Важкі переговори про мир для нашої країни. Стамбульський раунд просто зараз,
– написав у мережі Подоляк.
Він також нагадав умови України у переговорах:
- безумовні гарантії безпеки для України,
- припинення вогню,
- ефективні рішення щодо гуманітарних коридорів та гуманітарних конвоїв,
- дотримання сторонами правил та звичаїв війни.
Перемовини Києва й Москви у Стамбулі
Зустріч представників української та російської делегацій у Стамбулі почалася трохи пізніше ніж о 10:00. Сторони не потиснули руки одне одному. Українська делегація прийшла першою. Коли ж приїхали росіяни, то українці з ними навіть не привіталися.
Під час першого раунду спілкувалися глави делегацій – Давид Арахамія та Володимир Мединський.
До слова, зустріч проходить у президентському палаці Долмабахче. Українську делегацію представляють Давид Арахамія, Олексій Резніков, Михайло Подоляк, Андрій Костін, Кирило Тимошенко, Рустем Умеров, Микола Точицький.
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