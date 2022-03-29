Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, участвующий в украинско-российских переговорах, рассказал о встрече сторон в Турции 29 марта.
Читайте также Ключевое – договор о безопасности и вопрос прекращения огня, – Подоляк о переговорах
Подоляк назвал переговоры Украины и России тяжелыми
Трудные переговоры о мире для нашей страны. Стамбульский раунд прямо сейчас,
– написал в сети Подоляк.
Он также напомнил условия Украины в переговорах:
- безусловные гарантии безопасности для Украины,
- прекращение огня,
- эффективные решения по гуманитарным коридорам и гуманитарным конвоям,
- соблюдение сторонами правил и обычаев войны.
Переговоры Киева и Москвы в Стамбуле
Встреча представителей украинской и российской делегаций в Стамбуле началась чуть позже чем в 10:00. Стороны не пожали друг другу руки. Украинская делегация пришла первой. Когда приехали россияне, то украинцы с ними даже не поздоровались.
Во время первого раунда общались главы делегаций – Давид Арахамия и Владимир Мединский.
Кстати, встреча проходит в президентском дворце Долмабахче. Украинскую делегацию представляют Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк, Андрей Костин, Кирилл Тимошенко, Рустем Умеров, Николай Точицкий.
Обратите внимание – олигарх Абрамович присутствует на переговорах в Турции: смотрите видео