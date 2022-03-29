Подоляк вийшов на проміжний брифінг української делегації. Він заявив, що на переговорах розглядають кілька питань, повідомляє 24 канал.

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Ключове з них – це договір про міжнародні гарантії безпеки для України. Тільки з тим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні,

– сказав Подоляк.

За його словами, друга основна тема обговорення – припинення вогню заради вирішення гуманітарних проблем. Адже їх накопичилось багато і вони потребують негайних вирішень.

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