Подоляк вышел на промежуточный брифинг украинской делегации. Он заявил, что на переговорах рассматривается несколько вопросов, сообщает 24 канал.

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Ключевой из них – это договор о международных гарантиях безопасности для Украины. Только с тем договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине,

– сказал Подоляк.

По его словам, вторая основная тема обсуждения – прекращение огня для решения гуманитарных проблем. Их накопилось много, и они нуждаются в немедленных решениях.

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