Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Она также заговорила об ограничениях на рынках капиталов для России.

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В Британии считают, что Россия должна заплатить большую цену в случае вторжения в Украину.

"Олигархи не смогут перемещать свои капиталы, мы усложним жизнь на рынках капиталов российским компаниям. Мы сделаем так, что Россия не сможет работать на долговых рынках", – сказала министр.

Трасс: Россия понимает силу

Министр подчеркнула, что Россия хочет отмотать время назад – до 1990-х годов.

Россия показывает, что к дипломатии не относится серьезно,
– отметила Трасс.

Она также призвала проявить свои сильные стороны, потому что Россия понимает только силу.

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