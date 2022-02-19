Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс. Вона заговорила також про обмеження на ринках капіталів для Росії.
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У Британії вважають, що Росія повинна заплатити велику ціну в разі вторгнення Україну.
"Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям. Ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках", – сказала міністерка.
Трасс: Росія розуміє силу
Міністерка наголосила, що Росія хоче відмотати час назад – до 1990-х років.
Росія показує, що до дипломатії не ставиться серйозно,
– зазначила Трасс.
Вона також закликала проявити свої сильні сторони, адже Росія розуміє лише силу.
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