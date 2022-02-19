Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс. Вона заговорила також про обмеження на ринках капіталів для Росії.

До теми Глава МВС Монастирський потрапив під обстріл окупантів на Донбасі: у мережі з'явилось відео

У Британії вважають, що Росія повинна заплатити велику ціну в разі вторгнення Україну.

"Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям. Ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках", – сказала міністерка.

Трасс: Росія розуміє силу

Міністерка наголосила, що Росія хоче відмотати час назад – до 1990-х років.

Росія показує, що до дипломатії не ставиться серйозно,

– зазначила Трасс.

Вона також закликала проявити свої сильні сторони, адже Росія розуміє лише силу.

Санкції проти Росії: коротко

Володимир Зеленський заявив, що санкції Заходу проти Росії будуть не потрібні, коли вже почнеться бомбардування.

Володимир Путін переконаний, що Захід "неминуче" запровадить нові санкції проти Росії.

Сенат США підготував законопроєкт про негайні санкції проти Росії

Важливо – Шольц про санкції проти Росії: дивіться відео