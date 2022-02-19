Під обстріл російських окупантів потрапив не лише Монастирський, але й група іноземних журналістів.
Важливо На Донбасі вже 2 військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення
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Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський потрапив під обстріли. Сталося це 19 лютого під час його візиту на Донбас.
Під обстріл російських окупантів потрапив не лише Монастирський, але й група іноземних журналістів.
Важливо На Донбасі вже 2 військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення
Новина доповнюється...