Так что не стоит сразу "сеять зраду". Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала.

К слову После войны шансы присоединиться к НАТО увеличатся в несколько раз, – экс-посол Украины в США

Там (в НАТО – 24 канал) политические решения принимают за закрытыми дверями, а дальше это имплементируют в конкретные действия,

– отметил экс-посол.

И добавил, что последствия этих решений для организации обороны страны мы можем увидеть только позже.

Чалый подчеркнул, что, с одной стороны, не стоит возлагать завышенные ожидания. Зато говорить о том, что нам ничем больше не помогают, тоже не стоит.

"Процесс идет, динамика положительная", – заверил Чалый.

Предыстория

Президент Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО 24 марта. Он призвал Альянс предоставить Украине 1% своих танков и самолетов.

К слову, НАТО передаст Украине противотанковые и противоракетные комплексы и дроны. Также Североатлантический союз будет оказывать нашему государству финансовую и гуманитарную поддержку.

В заявлении лидеров Альянса говорится, что союзники НАТО будут продолжать помогать Украине в сфере кибербезопасности и защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

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