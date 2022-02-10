В одной из девятиэтажек в спальном микрорайоне 4 подъезда, а ее огромный подвал может служить укрытием. Наводить порядок в помещении начали только полгода назад. Мол, средств на это не было, поэтому пришлось повышать квартплату.

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Проверка укрытий в многоэтажках

Как рассказала секретарша ОСМД Татьяна Вахненко, в 2021 году в доме дополнительно на общем собрании добавили к квартплате еще по одной гривне для того, чтобы привести подвал в санитарное состояние.

Там отремонтировали трубы, вывезли мусор, провели свет. Этого достаточно для временного пристанища сотен людей.

Однако не все так хорошо в официальном бомбоубежище, которое расположено в здании некогда мощного издательства. Даже переступить его порог сложно.

Обратите внимание! Всего в Херсоне почти полторы сотни укрытий. Из них коммунальные лишь 17. Состояние большинства бомбоубежищ неудовлетворительное.

В Херсоне проверили бомбоубежища: смотрите сюжет 24 канала

Бомбоубежища в больницах и школах

В более пригодном состоянии укрытия в учреждениях образования и медицины, ведь их постоянно проверяют чрезвычайники. Бомбоубежище в больнице существует, с тех пор как эксплуатируется здание, а это более 40 лет.

Там есть санузел и генератор на случай отключения электричества. Ведь его наличие сверхважно для медучреждения.

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Проверили укрытия и в школах. Там даже успели провести обучение, как действовать в экстремальной ситуации и попасть в хранилище без паники.

Мы провели эвакуационные выходы, очистили, посмотрели в каком состоянии. И каждая школа провела эвакуацию детей на случай чрезвычайных ситуаций,

– рассказала специалист Управления образования Татьяна Кошелюк.

Проверка укрытий идет не только в Херсоне, но и по всей Украине. С нарастанием военной угрозы со стороны Кремля эти помещения должны быть доступными для жителей. Ведь рассчитаны для спасения жизней в случае обстрелов.