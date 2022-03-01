Жители ряда населенных пунктов Украины находятся отрезаны от мира. Их не могут эвакуировать, ведь российские военные обстреливают транспорт, который Украина отправляет за людьми.

Важно РФ обстреливает Украину кассетными бомбами: почему это факт, а не вымысел

Понимаю, что вы переживаете за свой персонал, но ваш международно признанный нейтральный статус дает вам большую защиту и возможность выполнять гуманитарную работу, для которой вы созданы. Не всю работу вы можете выполнять сидя во Львове,

– подчеркнула министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Верещук призвала организации четко заявить, что российские военные не позволяют им выполнить свою работу в Донецкой и Луганской областях.

"Если вы не можете выполнять свою работу непосредственно на Донбассе, просим предоставить нам автотранспорт. Я очень прошу сделать все возможное для обеспечения зеленых коридоров", – сказала чиновник.

Смотрите видео с брифинга Ирины Верещук: