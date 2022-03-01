Мешканці низки населених пунктів України перебувають відрізані від світу. Їх не можуть евакуювати, адже російські військові обстрілюють транспорт, який Україна відправляє по людей.

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Розумію, що ви переживаєте за свій персонал, але ваш міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам більший захист і можливість виконувати гуманітарну роботу, для якої ви створені. Не всю роботу ви можете виконувати сидячи у Львові,

– наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Верещук закликала організації чітко заявити про те, що російські військові не дозволяють їм виконати свою роботу у Донецькій та Луганській областях.

"Якщо ви не можете виконувати свою роботу безпосередньо на Донбасі, то просимо надати нам автотранспорт. Я дуже прошу зробити все можливе для забезпечення зелених коридорів", – сказала урядовиця.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук:

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