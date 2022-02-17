Очевидцы уже опубликовали в сети видео из соседнего дома. Автор ролика отметил, что последний раз видел такое в 2014 году.

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Даже флаг их не виден. Белый дым и воняет. Жгут. Что-то еще подбрасывают, потому что черный уже пошел. Я же не думаю, что они там Папу выбирают,

– рассказал автор.

Смотрите видео пожара из российского посольства:

Впоследствии посольство прокомментировало российским СМИ ситуацию и заявило, что ничего "особенного" не произошло. Мол, ведомство работает в штатном режиме.

Посольство США тоже якобы уничтожало информацию

Американские СМИ заявили, что Госдеп США отдал приказ работникам своего посольства в Киеве уничтожить компьютерную технику и сетевое оборудование перед переездом во Львов. Все вроде бы для того, чтобы здание было непригодным для пользования.

Впоследствии представитель Госдепа Нед Прайс опроверг эту информацию, но отметил, что дипломаты "обеспечивают частичную утилизацию операционной документации".

Кратко об эвакуации дипломатов из Киева

Посольства США, Германии, Канады и Австралии переехали из Киева во Львов. Такое решение было одобрено из-за российских войск возле границ Украины. Это якобы временно.

В то же время представительства Европейского Союза не будут эвакуировать из украинской столицы.

Смотрите видео о переезде дипломатов из Киева во Львов:

Полный текст публикации телеграм-канала "Украина Online":

Из посольства России в Киеве идет дым.

Западные СМИ комментируют это так: вслед за США и Германией Россия начала уничтожать секретные документы внутри посольства в Киеве, Украина.