Он сообщил, что в связи с ситуацией, школы, садики и другие учреждения не работают.
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Уважаемые харьковчане! Прошу вас сегодня не выходить из дома. Буду вас информировать о происходящем и действиях городских властей в течение дня,
– отметил Игорь Терехов.
При этом общественный транспорт работает в штатном режиме.
Текст публикации Игоря Терехова:
Уважаемые харьковчане!
Прошу вас сегодня не выходить из дома. В связи с усложнившейся ситуацией школы, садики и другие учреждения сегодня не работают – до прояснения ситуации.
При этом общественный транспорт работает в штатном режиме.
Буду вас информировать о происходящем и действиях городских властей в течение дня.