Он сообщил, что в связи с ситуацией, школы, садики и другие учреждения не работают.

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Уважаемые харьковчане! Прошу вас сегодня не выходить из дома. Буду вас информировать о происходящем и действиях городских властей в течение дня,

– отметил Игорь Терехов.

При этом общественный транспорт работает в штатном режиме.

Текст публикации Игоря Терехова:

Уважаемые харьковчане!

Прошу вас сегодня не выходить из дома. В связи с усложнившейся ситуацией школы, садики и другие учреждения сегодня не работают – до прояснения ситуации.

При этом общественный транспорт работает в штатном режиме.

Буду вас информировать о происходящем и действиях городских властей в течение дня.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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