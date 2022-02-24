Він повідомив, що у зв'язку з ситуацією, школи, садки та інші установи не працюють.

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Шановні харків'яни! Прошу вас сьогодні не виходити із дому. Буду вас інформувати про те, що відбувається, і дії міської влади протягом дня,

– зазначив Ігор Терехов.

При цьому громадський транспорт працює у штатному режимі.

Текст публікації Ігоря Терехова.

Шановні харків'яни!

Прошу вас сьогодні не виходити із дому. У зв'язку з ситуацією, що ускладнилася, школи, садки та інші установи сьогодні не працюють – до прояснення ситуації.

При цьому громадський транспорт працює у штатному режимі.

Буду вас інформувати про те, що відбувається, і дії міської влади протягом дня.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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