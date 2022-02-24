Він повідомив, що у зв'язку з ситуацією, школи, садки та інші установи не працюють.
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Шановні харків'яни! Прошу вас сьогодні не виходити із дому. Буду вас інформувати про те, що відбувається, і дії міської влади протягом дня,
– зазначив Ігор Терехов.
При цьому громадський транспорт працює у штатному режимі.
Текст публікації Ігоря Терехова.
Шановні харків'яни!
Прошу вас сьогодні не виходити із дому. У зв'язку з ситуацією, що ускладнилася, школи, садки та інші установи сьогодні не працюють – до прояснення ситуації.
При цьому громадський транспорт працює у штатному режимі.
Буду вас інформувати про те, що відбувається, і дії міської влади протягом дня.