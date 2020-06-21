Вопрос, как распознать хорошее вино и получить должное удовлетворение за порядочные деньги, волновал человечество со времен возникновения виноделия. Но со временем легче не стало. Достижения химии и промышленности подарили нам не только возможность выпить новозеландского Совиньона, но и новые вопросы: не порошковое ли, стекло или пакет с сульфитами или без?

Подробнее о популярных "винных мифах" в программе "Осторожно, миф" на 24 канале рассказали исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов, эксперт по качеству пищевых продуктов, профессор КНТЭУ Елена Сидоренко и лучший украинский сомелье Роман Ремеев.

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Порошковые "вина"

Как отметил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов, действительно порошковые вина существуют – и это еще одно следствие развития пищевой промышленности и спроса на нее.

Эксперт по качеству пищевых продуктов, профессор КНТЭУ Елена Сидоренко, подчеркнула – хоть такая порошковая продукция действительно есть, ее нельзя называть именно вином – это напиток.

"Производство вина – очень сложный, один из самых сложных технологически процессов, потому что вино – это живой организм. Поэтому оно не может быть порошковым. Вино может быть только из виноматериала, который образуется в результате брожения. А напиток может быть на основе спирта и с добавлением порошков, различных ароматизаторов. Например, в 90-х годах были очень распространены различные напитки, когда добавляли к напитку в лучшем случае 2-3% экстракта сушеного вина. Отсюда и пошел термин", – объяснила Елена Сидоренко.



Порошкового вина не существует, это уже стоит называть напитком / Фото Zan on Unsplash

Лучший украинский сомелье Роман Ремеев считает, что миф о порошковых винах стоит на трех столпах:

Советское прошлое . По его словам, люди до сих пор боятся приобрести суррогат, хотя сегодня стандарты качества намного выше, и поэтому подделка не так часто попадает на полки магазинов. Ремеев отметил, что сейчас суррогат уменьшают до сотых процента.

. По его словам, люди до сих пор боятся приобрести суррогат, хотя сегодня стандарты качества намного выше, и поэтому подделка не так часто попадает на полки магазинов. Ремеев отметил, что сейчас суррогат уменьшают до сотых процента. Этикетка . Сомелье рассказал, что многие люди, когда видят на этикетке фразу "вино сделано из виноматериала сброженное сухое", думают про порошковый напиток. "Виноматериал – это виноград, который попадает на винодельню. А "сброженное сухое" – это значит, что там менее 3 граммов сахара на литр. Поэтому оно является сухим или полусухим", – отметил Ремеев.

. Сомелье рассказал, что многие люди, когда видят на этикетке фразу "вино сделано из виноматериала сброженное сухое", думают про порошковый напиток. "Виноматериал – это виноград, который попадает на винодельню. А "сброженное сухое" – это значит, что там менее 3 граммов сахара на литр. Поэтому оно является сухим или полусухим", – отметил Ремеев. Программа на ТВ. По мнению сомелье, на распространение мифа повлияла в свое время программа на телевидении, где якобы "экспертам" предлагали напиток из спирта, а не вино – и они даже не могли отличить, что что-то не так. Ремеев подчеркнул, что на самом деле там были совсем не эксперты своего дела. Настоящие сомелье смогли бы увидеть такую ​​весомую разницу.

"Самое простое объяснение этого мифа заключается в том, что теоретически, технически можно создать вино из порошка, но это гораздо дороже, чем сделать его из некачественного винограда. Вот и все", – подчеркнул лучший украинский сомелье Роман Ремеев.

Смотрите видео программы "Осторожно, миф" за 21 июня 2020

Вино в пакете или вино в стекле?

Елена Сидоренко объяснила, что каждая упаковка имеет свое назначение для хранения тех или иных продуктов. Стекло считается более премиальной упаковкой. Однако, в общем даже самый плохой сок можно разлить в стеклянные баночки – значит, он будет дороже из-за тары. Но это не означает, что он лучшего качества.

Роман Ремеев отметил, что нам стоит отойти от мифа, что вино в пакете – это зло. Хотя сомелье сам не покупает такую ​​тару в Украине, потому что рынок еще не готов к этому. А вот в Европе и США используют пакеты и "бег ин бокс" для разлива неплохих вин, потенциал которых – быть выпитыми быстро и не тратить деньги покупателя на тару.



Так выглядит упаковки "бег ин пек" / Фото OLX

По мнению Максима Несмиянова, вино в стекле преимущественно вкуснее, однако не всегда. Форма не всегда заменяет суть, а мы покупаем сам продукт, а не тару для хранения.

Вино без бренда

Елена Сидоренко отметила – не стоит бояться слова "виноматериал".

"Для того, чтобы был виноматериал, необходим виноград. Чем равномернее и неповрежденней ягоды, тем лучше вино. Если виноград одного сорта, то будет виноматериал высокого качества. Вино не должно иметь в своем составе ничего, кроме виноматериала. Это однокомпонентный продукт. Могут быть смеси различных виноматериалов – но это уже не вино", – отметила эксперт.

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Сомелье Роман Ремеев призывает не бояться всех дешевых вин. И главный вопрос – не что туда добавляют, а из чего его делают. Он рассказал, что балк – это вино без бренда, изготовленное на заводе, но из некачественного винограда и разлитого в большие цистерны. Таким образом, если говорить о классических сухих винах, то в Украине есть балк из Молдовы, Южной Африки. Это может быть вино без бренда из Одессы, проданное на заводы, где его разливают в тары и как-то называют.

"Да, вкус у этого вина простой. Но туда не добавляют ничего такого, что могло бы быть опасным для жизни человека"

Добавки к вину – опасно ли это?

Елена Сидоренко объяснила, что при изготовления виноматериала могут возникать определенные дефекты. Тогда технологи применяют различные методы, чтобы их убрать. Сомелье Ремеев объяснил, что согласно закону ЕС, в вино могут добавлять примерно 62 добавки.

Где тогда граница между "улучшенным" вином и винным напитком? В зависимости от региона правила могут меняться. Но вот, например, некоторые из ингредиентов и методов обработки, регламентированных современными нормами Евросоюза:

Настоящему напитку не годится содержать ароматизаторы, продукты повторного брожения винограда, фруктовый сок, травы и специи, и даже воду. Но если виноматериал обработали азотом-аргоном-углекислым газом, оклеили желатином, рыбьей мукой, яичным или молочным белком, пропустили через дубовые чипсы, древесный уголь или парафин, заполировали бентонитом или кремнием, добавили сорбат калия или диоксид серы – все в порядке, и от этого оно не перестает считаться натуральным вином.

Запрещены:

вода

ароматизаторы

фруктовый сок

травы и специи

повторное брожение винограда

Разрешены:

желатин

рыбий клей

молочный белок

сорбат калия

диоксид серы

яичный белок

дубовые чипсы

древесный уголь

отбеливающая глина (бентонит)

азот

аргон

углекислый газ

парафин



По нормам ЕС разрешены приблизительно 62 добавки к вину / Фото Kym Ellis, Unsplash

Домашнее вино лучше заводского?

Все эксперты отметили, что домашнее вино – это как рулетка. Вы никогда не знаете, что будете пить, ведь за этим никто не следит, нет никаких стандрат качества.

Преимущественно лучшее из домашних вин хозяева могут оставлять себе, а все остальное – с добавлением спирта и красителей – продавать. Хуже всего, что такой суррогат может быть опасным для вашего здоровья.

Покупать что-то самодельное, то, что никто не контролирует – всегда опаснее. Потому что добавить туда могут все, что угодно. Если вам это продают, то это незаконное производство вина и прямое нарушение закона. Ведь без лицензии нельзя торговать алкоголем. Я так не рискую, потому что мне хочется еще как-то прожить следующий день,

– отметил Роман Ремеев.

Вино + спирт = шмурдяк?

Елена Сидоренко подчеркнула, что крепленые вина – это отдельная категория, и существует она давно. Это ассортимент, который имеет своего потребителя, и не обязательно такое вино будет плохого качества.

"Это один из способов продлить срок хранения – вместо сульфитации, например. А еще оно предусматривает добавление сахара. Поэтому говорить, что это вина самого высокого качества, не приходится. Потому что спирт и сахар позволяют скрыть определенные недостатки. Но и среди крепленых вин есть отдельная достаточно качественная дорога категория, которая предусматривает использование высококачественных спиртов", – сказала эксперт.

Эти слова подтвердил и сомелье Ремеев. Он добавил, что это тонкости классификации вин, и если говорить о "крепленых" – то есть два метода сделать их такими. Один дешевый и некачественный, другой – наоборот.

Можно ли самому разоблачить подделку – смотрите в видео программы.