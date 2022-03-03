Российские оккупанты, которых "перебросили в Украину на учебу", быстро теряют боевой дух. После встречи с ВСУ и территориальной обороной многие решают сдаваться в плен в надежде сохранить жизнь. Не придает им энтузиазма и отношение собственного руководства.

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Не кормят, не вывозят тела

Один из оккупантов опубликовал видео, на котором рассказывает своим товарищам правду о состоянии дел в своей армии. Его группу, которой удалось сбежать с поля боя с ВСУ, бросили без еды на 4 дня, все это время они почти не ели.

Нас пустили на пушечное мясо. Нас заставляют подписать бумаги об уходе задним числом, чтобы они потом могли прикрыть себя. Они нас привезли вроде бы на "обучение". Не увозят тела, ничего. Мы спали на полу без еды и воды, нам 3 дня говорят, что отвезут домой. Вот так работает армия России,

– рассказал оккупант.

Рассказ деморализованного оккупанта: видео