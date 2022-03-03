О якобы убийстве Прилипко сообщал шеф-редактор издания "Волна" Юрий Романенко, однако впоследствии опроверг информацию. Написал, что погиб один из добровольцев.
Важно знать В Луганской области главы Марковской и Миловской ОТГ перешли на сторону оккупантов
Сообщалось, что якобы оккупанты вошли во двор его дома и застрелили мужчину, но это оказалось неправдой.
Журналист информировал, что ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и "гонят кадыровцев из Бучи по "варшавке". Он сообщил, что бои идут у путепровода между Ворзелем и Бучей.
Впоследствии объяснил, что глава ОТГ попал под обстрел вместе с группой добровольцев.
По состоянию на 14.30 их продолжали обстреливать. К сожалению, один из добровольцев скончался.
"Громадському" зять должностного лица Ростислав Скуратовский подтвердил, что Юрий Прилипко жив.
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