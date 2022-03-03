Окупанти зайшли у двір будинку загиблого

Про вбивство Приліпка повідомляє шеф-редактор видання "Хвиля" Юрій Романенко. Очевидці розповіли журналісту про цинічне вбивство голови Гостомельської ОТГ.

Важливо знати На Луганщині голови Марківської та Міловської ОТГ перейшли на бік окупантів

Повідомляється, що окупанти зайшли у двір його будинку та застрелили чоловіка.

Журналіст інформує, що ЗСУ зайшли в аеропорт Гостомеля і "женуть кадировців з Бучі по "варшавці".

Він повідомив, що бої йдуть біля шляхопроводу між Ворзелем та Бучею.

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