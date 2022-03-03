Відомо, що голови цих ОТГ перейшли на бік окупантів і закликали місцевих не чинити їм спротив. Про це в СБУ повідомили 3 березня.

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Наші слідчі розслідують державну зраду керівників Марківської та Міловської об’єднаних територіальних громад Луганської області, що перейшли на бік ворога. Вони закликали місцевих мешканців не чинити спротив російським окупантам та сприяли воєнній агресії проти України,

– мовиться в повідомленні.

До слова, СБУ викрила ще двох зрадників у Смілі на Черкащині. Відомо, що вони планували перейти на бік ворога. За таке зловмисникам загрожуватиме 15 років позбавлення волі.

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