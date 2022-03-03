Известно, что главы этих ОТГ перешли на сторону оккупантов и призвали местных не сопротивляться. Об этом в СБУ сообщили 3 марта.

Россия напала на Украину: хронология основных событий

Наши следователи расследуют государственное предательство руководителей Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области, перешедших на сторону врага. Они призвали местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины,

– говорится в сообщении.

К слову, СБУ разоблачила еще двух предателей в Смеле Черкасской области. Понятно, что они планировали перейти на сторону неприятеля. За это злоумышленникам грозит 15 лет лишения свободы.