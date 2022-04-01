Свыше 6,5 миллионов человек стали внутренними переселенцами, а 3,6 миллиона уехали за пределы страны, за границу. Большинство беженцев – это дети и женщины.
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Елена Зеленская подчеркнула, что поддерживает любого украинского гражданина и гражданку, отметив, что всех этих людей она считает героями.
Тем, кто покинул страну, спасая детей и родственников, я хочу сказать: ваш поступок был правильным и мужественным. Вы вернетесь в мирную и безопасную страну,
– сказала первая леди.
Жена президента подчеркнула, что очень благодарна Польше, Германии, Франции, Словакии и другим европейским странам, что они:
- приютили наш народ;
- помогают найти работу,
- помогают получить медобслуживание, места в школе или в детском саду.
Украинцы не забывают о добре. Европа стала нашей опорой в этой войне, в которой идет речь и о безопасности Европы,
– добавила Елена Зеленская.
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