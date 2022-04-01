Понад 6,5 мільйона осіб стали внутрішніми переселенцями, а 3,6 мільйона виїхали за межі країни, за кордон. Більшість із біженців – це діти та жінки.

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Олена Зеленська наголосила, що підтримує будь-якого українського громадянина та громадянку, зазначивши, що всіх цих людей вона вважає героями.

Тим, хто залишив країну, рятуючи дітей та родичів, я хочу сказати: ваш вчинок був правильним та мужнім. Ви повернетеся до мирної та безпечної країни,

– сказала перша леді.

Дружина президента підкреслила, що дуже вдячна Польщі, Німеччині, Франції, Словаччині та іншим європейським країнам, що вони:

дали притулок нашому народу;

допомагають знайти роботу,

допомагають отримати медобслуговування, місця у школі або в дитячому садку.

Українці не забувають добра. Європа стала нашою опорою у цій війні, в якій йдеться і про безпеку Європи,

– додала Олена Зеленська.

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