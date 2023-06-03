Зеленский подчеркнул, что все украинцы должны помнить, что украинская оборона, активные действия и независимость Украины – не что-то абстрактное. Президент напомнил, что это – очень конкретные люди, конкретные действия конкретных героев, благодаря которым Украина есть и будет.

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Спасибо всем, кто в бою ради Украины! Спасибо всем, кто на боевых постах и в боевых задачах! Благодарю всех, кто тренирует постоянно наших воинов, и всех, кто лечит наших героев после ранений,

– подчеркнул Зеленский.

Президент в обращении рассказал истории героев

В обращении президент озвучил истории героев, которые защищают Украину и ее народ.

Ярослав Кан – украинский воин-десантник. Защищал Украину в самых горячих точках. В частности, участвовал в обороне Лисичанска и Соледара. Проявил себя как герой в боях за Кременную и Бахмут. Получил четыре ранения. Проходит лечение, а после восстановления готов вернуться на фронт. Президент отметил, что Ярослав – чрезвычайно сильный человек.

Евгений Кепша – старший сержант, командир отделения взвода противотанковых ракетных комплексов. Отличился в боях за Бахмут. Вместе с собратьями проявил очень хорошие результаты в уничтожении российских окупантов.