Зеленський наголосив: всі українці мають пам'ятати, що українська оборона, активні дії та незалежність України – не щось абстрактне. Президент нагадав, що це – дуже конкретні люди, конкретні дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є та буде.

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Дякую всім, хто в бою заради України! Дякую всім, хто на бойових постах та у бойових завданнях! Дякую всім, хто тренує постійно наших воїнів, і всім, хто лікує наших героїв після поранень,

– наголосив Зеленський.