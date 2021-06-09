Отвечая на вопрос, задела ли его форма украинской национальной команды, во время интервью пропагандистам Кремля он ответил, что "нет".

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Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия,

– заявил Путин.

Однако очевидно, что новая экипировка нашей сборной еще долго не будет давать покоя представителям России. Ведь приоритетным элементом дизайна футболок стали очертания карты Украины с территорией оккупированного Крыма. Именно в этой форме украинские футболисты сыграют на Евро-2020.

Страна-агрессор даже официально пожаловалась в УЕФА. Тем не менее в Союзе европейских футбольных ассоциаций подчеркнули, что "футболка сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена согласно примененным правилам экипировки".

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский назвал новую форму национальной сборной Украины по футболу особенной. Кроме этого, глава государства получил свой экземпляр с номером 95 и уже даже успел его примерить.

США и Британии понравилась форма

Соединенные Штаты и Великобритания выразили мнение относительно новой формы сборной Украины по футболу. Союзники заявили, что им нравится экипировка нашей национальной команды.

Американские дипломаты отметили: "Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым – это Украина".

На это заявление мгновенно отреагировали в посольстве Великобритании, там отметили: "Нам тоже нравится".

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