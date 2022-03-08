Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала. По его словам, уничтожая "кадыровцев", украинские военные делают хорошее дело для нашего государства.

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"Очень прошу всех – не занимайтесь этими паническими историями. Если на нас идет полк "кадыровцев", то это всего лишь тысяча человек. Это не так много", – подчеркнул советник министра.

Денисенко рассказал, что у Владимира Путина также есть особая задача по "кадыровцам". В частности, уничтожить их в Украине, чтобы ему было легче разбираться с Чечней после войны в Украине.

Денисенко рассказал о "кадыровцах" в Украине: смотрите видео