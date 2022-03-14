Генштаб ВСУ в своем ютуб-канале опубликовал видео с украинцами, которые пострадали от войны. Все они скучают по своим домам, ведь вынуждены были уехать из-за бомбежки оккупантов.

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"Что мы сделали этому чертову Гитлеру?"

Герои видео не могут понять решение оккупантов бомбить мирные города. Такие действия привели лишь к разрухе городов и еще большей сплоченности украинцев и их ненависти к врагу.

Я не знаю, за что он на нас так пошел. Что мы сделали этому чертову Гитлеру? Он город бомбит так, что никакого прощения ему быть не может,

– сказала одна из героинь ролика.

"Живые истории войны": видео

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