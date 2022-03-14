Генштаб ЗСУ у своєму ютуб-каналі опублікував відео з українцями, які постраждали від війни. Усі вони сумують за своїми домівками, адже змушені були виїхати через бомбардування окупантів.

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"Що ми зробили цьому чортовому Гітлеру?"

Герої відео не можуть зрозуміти рішення окупантів бомбардувати мирні міста. Такі дії привели лише до розрухи міст та ще більшої згуртованості українців та їх ненависті до ворога.

Я не знаю, за що він на нас так пішов. Що ми зробили цьому чортовому Гітлеру? Він місто бомбить так, що жодного прощення йому бути не може,

– сказала одна з героїнь ролика.

"Живі історії війни": відео

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