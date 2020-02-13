Не 14 февраля: в ПЦУ объяснили, когда праздновать День святого Валентина

Православная церковь апоминает, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традициях, однако в разные даты.

Православной Церковью почитается несколько святых с именем Валентин, об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

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Кроме того, память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты

Католики вспоминают его 14-го февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в "Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти); православные – 12-го августа,

– объясняют в ПЦУ.

Там также добавили, что праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина.

"Согласно одной из популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары, несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". ... Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания", — говорится в сообщении.

В ПЦУ отмечают, что тогда церковь считала законным тот брак, который "заключался согласно гражданских законов и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявления перед членами общины".

Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году, — подчеркнули в церкви.

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Интересно. Уже более 1,4 тысячи пар планируют пожениться 14 февраля 2020 года. В День святого Валентина все влюбленные смогут подать в отдел государственной регистрации брака заявление о заключении брака (даже ночью) и зарегистрировать брак, если он назначен в этот день.