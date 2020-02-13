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      Не 14 лютого: у ПЦУ пояснили, коли святкувати День святого Валентина

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      Православна церква закликала святкувати День святого Валентина 12 серпня / unsplash

      Православна церква України наголошує, що пам'ять святого Валентина відзначається і в католицькій, і в православній традиціях, однак у різні дати.

      Православною Церквою вшановується кілька святих з ім’ям Валентин, про це повідомила пресслужба ПЦУ.

      Знайте більше: День святого Валентина: історія виникнення свята 14 лютого

      Окрім того, пам’ять святого Валентина відзначається і в католицькій, і в православній традиції, однак у різні дати

      Католики згадують його 14-го лютого (однак не у загальному календарі, де цього дня вшановуються святі Кирил і Мефодій, а у "Римському мартиролозі", де вказані місцеві дні пам'яті); православні – 12-го серпня,
      – пояснюють у ПЦУ.

      Там також додали, що свято, яке прийнято відзначати 14-го лютого як день закоханих, насправді не відповідає фактам з реального життя святого Валентина.

      "Відповідно до однієї з найпопулярніших легенд, святий Валентин "вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II". … Однак ця легенда містить значну помилку в хронології подій, адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання", — мовиться у повідомленні.

      В ПЦУ зазначають, що тоді церква вважала законним той шлюб, що "укладався відповідно до громадянських законів і який закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами громади".

      Ми, у Православній церкві України, закликаємо присвячувати правдивій любові кожен день, виявляючи її до ближніх у своїх благих справах, замість того, щоби дарувати символічні матеріальні подарунки один раз у році, — наголосили у церкві.

      Читайте також: Де відсвяткувати День Валентина в Україні: найромантичніші місця

      Цікаво. Вже понад 1,4 тисячі пар планують одружитися 14 лютого 2020 року. У День святого Валентина всі закохані зможуть подати до відділу державної реєстрації шлюбу заяву про одруження (навіть вночі) та зареєструвати шлюб, якщо він призначений у цей день.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Традиції Релігія Православна церква України День Валентина
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