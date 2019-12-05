Не актуально: Епифаний прокомментировал смену даты празднования Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ не против изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

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Если мы скажем, что празднуем Рождество 25 декабря, многие из них придут в храм. В большинстве они частно будут праздновать 25 декабря, а храмы будут пусты. 7 января в церковь придут другие люди, которые являются верующими ПЦУ. Будет определенный диссонанс,

- отметил Эпифаний.

Он также предположил, что Московский патриархат будет использовать эту ситуацию в своих интересах.

По его словам, ПЦУ сначала нужно провести объяснение и просветительскую работу в этом направлении. Епифаний также указал, что реформа календаря касается изменений всех главных праздников, а не только Рождества.

Он подчеркнул, что Вселенский патриарх Варфоломей не ставил ультиматумов и не выдвигал требований о переходе ПЦУ на другой календарь.

Отметим, в прошлом году митрополит Епифаний озвучивал такую же позицию – только с согласия украинского народа. В то же время он добавлял, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока не актуален. По его словам, это нужно претворять в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол.

Еще до проведения Объединительного собор, в середине ноября 2018 года, спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества.

Как возникла дата 25 декабря?

Евстратий Зоря рассказывает: церковная история знает примеры и успешных реформ, и драматических. Празднование Рождества Христова 25 декабря – пример успешной реформы. К концу IV века Рождество Христово праздновалось в один день с крещением Иисуса в Иордане – 6 января под именем Богоявления. Ни в Евангелии, ни в Священном предании церкви нет указания на точную дату, в какой день или даже месяц родился Господь Иисус Христос.



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