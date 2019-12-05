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      Не на часі: Епіфаній прокоментував зміну дати святкування Різдва

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      Глава ПЦУ Епіфаній / president.gov.ua

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства.

      Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

      Варто знати: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

      Якщо ми скажемо, що святкуємо Різдво 25 грудня, багато хто з них прийде в храм. В більшості вони приватно будуть святкувати 25 грудня, а храми будуть порожні. 7 січня в церкву прийдуть інші люди, які є віруючими ПЦУ. Буде певний дисонанс,
      – зазначив Епіфаній.

      Він також припустив, що Московський патріархат використовуватиме цю ситуацію у своїх інтересах.

      За його словами, ПЦУ спочатку потрібно провести пояснення і просвітницьку роботу у цьому напрямку. Епіфаній також вказав, що реформа календаря стосується змін усіх головних свят, а не лише Різдва.

      Він підкреслив, що Вселенський патріарх Варфоломій не ставив ультиматумів і не висував вимог про перехід ПЦУ на інший календар.

      Зазначимо, минулого року митрополит Епіфаній озвучував таку ж позицію – лише за згоди українського народу. Водночас він додавав, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі. За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол.

      Ще до проведення Об’єднавчого собор, у середині листопада 2018 року, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва.

      Як виникла дата 25 грудня?

      Євстратій Зоря розповідає: церковна історія знає приклади і успішних реформ, і драматичних. Святкування Різдва Христового 25 грудня – приклад успішної реформи. До кінця IV століття Різдво Христове святкувалося в один день з хрещенням Ісуса на Йордані – 6 січня під іменем Богоявлення. Ні в Євангелії, ні в Святому переданні церкви немає вказівки на точну дату, в який день чи навіть місяць народився Господь Ісус Христос.


      Конфесійний поділ українців / Інфографка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Епіфаній Різдво УПЦ МП
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