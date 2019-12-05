Не на часі: Епіфаній прокоментував зміну дати святкування Різдва

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

Варто знати: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

Якщо ми скажемо, що святкуємо Різдво 25 грудня, багато хто з них прийде в храм. В більшості вони приватно будуть святкувати 25 грудня, а храми будуть порожні. 7 січня в церкву прийдуть інші люди, які є віруючими ПЦУ. Буде певний дисонанс,

– зазначив Епіфаній.

Він також припустив, що Московський патріархат використовуватиме цю ситуацію у своїх інтересах.

За його словами, ПЦУ спочатку потрібно провести пояснення і просвітницьку роботу у цьому напрямку. Епіфаній також вказав, що реформа календаря стосується змін усіх головних свят, а не лише Різдва.

Він підкреслив, що Вселенський патріарх Варфоломій не ставив ультиматумів і не висував вимог про перехід ПЦУ на інший календар.

Зазначимо, минулого року митрополит Епіфаній озвучував таку ж позицію – лише за згоди українського народу. Водночас він додавав, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі . За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол.

Ще до проведення Об’єднавчого собор, у середині листопада 2018 року, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва .

Як виникла дата 25 грудня?

Євстратій Зоря розповідає: церковна історія знає приклади і успішних реформ, і драматичних. Святкування Різдва Христового 25 грудня – приклад успішної реформи. До кінця IV століття Різдво Христове святкувалося в один день з хрещенням Ісуса на Йордані – 6 січня під іменем Богоявлення. Ні в Євангелії, ні в Святому переданні церкви немає вказівки на точну дату, в який день чи навіть місяць народився Господь Ісус Христос.



Конфесійний поділ українців / Інфографка 24 каналу