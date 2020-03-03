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      Не более 1,25 миллиона гривен в месяц: Кабмин ограничил зарплаты главам госкомпаний

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      Месячный объем заработной платы руководителя государственной компании в контракте не должен превышать 1,25 миллиона гривен. Правительство пересмотрело условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала.

      Соответствующую норму Кабинет Министров утвердил постановлением №141 от 5 февраля, говорится на сайте правительства.

      Знайте больше: Какие зарплаты получили министры в январе: суммы

      Что изменится в начислении зарплат руководителям госпредприятий

      • Кабмин привязал зарплаты членов наблюдательных советов к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала.
      • Этот размер будет колебаться от 5 средних зарплат на предприятиях с годовым оборотом до 1 миллиарда гривен до 22 средних зарплат на предприятиях с оборотом более 20 млрд гривен.
      • Ранее годовые выплаты членам наблюдательного совета были ограничены 548 тысячами гривен (45,7 тысяч гривен в месяц) при выручке в 949 миллионов гривен в год до 6,328 миллиона гривен (527 тысяч гривен в год) при выручке от 31,64 миллиарда гривен в год.
      • Кроме того, правительство убрало 10% доплаты членам наблюдательного совета за участие в работе комитетов.

      Отметим, что все данные о размере заработных плат министров и их заместителей Кабмин теперь будет обнародовать на своем сайте. К слову, самую большую зарплату в январе 2020 года получил постоянный представитель Украины при ООН Кислица Андрей – 130,17 тысяч гривен.

      В январе размер оплаты труда чиновников рассчитывали еще по старым правилам, то есть не привязывая их к размеру средней зарплаты в Украине. По новым правилам зарплаты в Кабинете министров начислят уже за февраль 2020 года.


      Зарплата министров Украины / Инфографика 24 канала

      Справка. В начале февраля 2020 года зарплату министров Кабмина решили привязать к размеру средней зарплаты в Украине. В декабре 2019 года она составила 12 тысяч 264 гривны в месяц.

      Какие зарплаты в украинцев?
      С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.

      В декабре 2019 года средняя зарплата в Украине по данным Минфина составляла 12 тысяч 264 грн. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Нафтогаз Андрій Коболев Зарплата Кабинет Министров Украины
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