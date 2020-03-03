Не більше 1,25 мільйона гривень на місяць: Кабмін обмежив зарплати главам держкомпаній

Місячний обсяг заробітної плати керівника державної компанії у контракті не повинен перевищувати 1,25 мільйона гривень. Уряд переглянув умови виплат членам наглядових рад, прив'язавши їх до середньомісячної зарплати у галузі за підсумками попереднього кварталу.

Відповідну норму Кабінет Міністрів затвердив постановою №141 від 5 лютого, мовиться на сайті уряду.

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Що зміниться у нарахуванні зарплат керівникам держпідприємств

Кабмін прив'язав зарплати членів наглядових рад до середньомісячної зарплати у галузі за підсумками попереднього кварталу.

Цей розмір коливатиметься від 5 середніх зарплат на підприємствах з річним обігом до 1 мільярда гривень до 22 середніх зарплат на підприємствах з обігом понад 20 мільярдів гривень.

Раніше річні виплати членам наглядової ради були обмежені 548 тисячами гривень (45,7 тисяч гривень на місяць) при виручці до 949 мільйонів гривень на рік до 6,328 мільйона гривень (527 тисяч гривень на рік) при виручці від 31,64 мільярда гривень в рік.

Крім цього, уряд прибрав 10% доплату членам наглядової ради за участь у роботі комітетів.

Відзначимо, що усі дані про розмір заробітних плат міністрів та їхніх заступників Кабмін тепер оприлюднюватиме на своєму сайті. До слова, найбільшу зарплату у січні 2020 року отримав постійний представник України при ООН Кислиця Андрій – 130,17 тисяч гривень.

У січні розмір оплати праці урядовців розраховували ще за старими правилами, тобто не прив'язуючи їх до розміру середньої зарплати в Україні. За новими правилами зарплати у Кабінеті міністрів нарахують уже за лютий 2020 року.



Зарплата міністрів України / Інфографіка 24 каналу

Довідка. На початку лютого 2020 року зарплату міністрів Кабміну вирішили прив'язати до розміру середньої зарплати в Україні. У грудні 2019 року вона склала 12 тисяч 264 гривень у місяць.

Які зарплати в українців?З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



У грудні 2019 року середня зарплата в Україні за даними Мінфіну становила 12 тисяч 264 гривні. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.